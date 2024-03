Realmonte, consegnato il teatro Costabianca dopo i lavori di restyling

Riconsegnato dall’impresa esecutrice dei lavori G.N.G,di Nicolò Costanza, il Teatro Costabianca al Comune di Realmonte, dopo gli interventi di ristrutturazione, restauro ed adeguamento funzionale, completati con certificato di regolare esecuzione, preso atto che tutte le opere sono in perfetto stato di conservazione e di manutenzione e sono privi di difetti o vizi palesi di alcun genere. Il sindaco Santina Lattuca, ha ricevuto dal Geom. Nicolò Costanza le chiavi e la struttura , alla presenza del vice presidente del Consiglio Comunale, Pasquale Valenti, degli assessori Domenico Coco e Antonino Fugallo, del segretario comunale Laura Tartaglia, del responsabile comunale della PC Vincenzo Cottone e del Direttore dei lavori Ing. Russello Vincenzo. La struttura, dopo i lavori di restauro e messa in sicurezza , tornerà fruibile per la collettività.

“ Sono felice per l’ulteriore obiettivo raggiunto! Il Teatro Costabianca- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- ritorna al Comune dopo i lavori di sistemazione ed adeguamento. Adesso possiamo riaprire e cominciare a programmare una serie di attività culturali, eventi e manifestazioni che richiamano all’attenzione generale il comune della Scala dei Turchi. La struttura storicamente ha rappresentato un punto di riferimento culturale e sociale per il comprensorio, favorendo l’economia del comune, che è prevalentemente turistico- ricettiva”