Realmonte, il sindaco Lattuca incontra il prefetto Filippo Romano

Il sindaco di Realmonte, Avv. Sabrina Lattuca ed il Responsabile comunale della Protezione Civile, Enzo Cottone, sono stati ricevuti dal Prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Un incontro proficuo con al centro temi che hanno riguardato le numerose linee di arrivo ottenute dalla solerte amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Lattuca . Si è discusso del futuro della Città della Scala dei Turchi: del neo progetto di tutela collettiva del bene Geosito” My Scala dei Turchi”; degli interventi da realizzare a breve nell’area che interessa il Bivio Nord di Realmonte e dei beni confiscati alla mafia, acquisiti nei giorni scorsi. Un incontro che conferma e rinsalda la collaborazione che contraddistingue i rapporti tra prefettura ed enti locali del territorio.

“Sono molto soddisfatta dell’incontro di stamattina,ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto e la Vice Elisa Vaccaro, che ci hanno incontrati a seguito della nostra richiesta- dichiara il sindaco Lattuca- Le tematiche in discussione hanno riguardato il futuro di Realmonte, il progetto My Scala dei Turchi, in ordine alla task-force sarà potenziata la vigilanza e all’occorrenza la prefettura interverrà. Ed ancora del Bivio Nord di Realmonte, a breve sarà emesso il provvedimento che autorizza l’autovelox in contemporanea verrà definito il progetto per la rotatoria già discusso con l’ingegnere. Ed ancora i beni confiscati alla mafia ed acquisiti in Consiglio Comunale, che dopo la presentazione dei relativi progetti, saranno destinati alla realizzazione di un canile e di attività sociali da realizzare in collaborazione con enti morali. È importante il lavoro di squadra con le Istituzioni per il futuro del territori, dove le nuove generazioni devono essere sempre più consapevoli. Siamo sempre di più nella strada della bellezza- conclude il sindaco- dove i valori della legalità e della cultura sono al centro di ogni cosa”.