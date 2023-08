Realmonte, restituita alla cittadinanza la villa comunale

E’ stata restituita alla cittadinanza la Villa Comunale di Realmonte, dopo gli interventi di messa in sicurezza, sistemazione e rifacimento dell’arredo urbano. Un altro traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sabrina Lattuca. Dopo la benedizione da parte di don Fabio Maiorana, ed il taglio del nastro, l’intera collettività si è riappropriata di un’area cittadina che si affaccia sul mar mediterraneo. Abbellita da getti di acqua che affiorano dal coloratissimo pavimento in maiolica , con al centro una fontana composta da quattro anfore che rappresentano in chiave contemporanea la famiglia in cui l’elemento centrale è l’acqua, fonte di vita. L’area, abbellita dalla collocazione di alberi e piante della macchia mediterranea, verrà completata con l’installazione di altre due sculture.

L’opera artistica, titolata” Fa-miglia. La mia anima è qui, sostanza immortale!”, è stata donata alla comunità di Realmonte dall’ artista Rosalia Lattuca, che l’ha concessa gratuitamente alla Ditta Pilato, a cui il comune aveva affidato l’incarico della realizzazione dei lavori, diretti gratuitamente dall’architetto Leonardo Schillaci.

Le ceramiche sono state realizzate dal maestro Ezzina Chokri , direttore dei lavori, l’architetto Leonardo Schillaci.

“ Abbiamo restituito alla cittadinanza – spiega il sindaco Sabrina Lattuca- dopo i lavori di messa in sicurezza e rifacimento dell’area urbana, uno spazio da vivere, abbellito dalle opere artistiche.Un ulteriore traguardo del nostro programma elettorale a beneficio della collettività”