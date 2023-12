Realmonte, tuffo di Natale alla Scala dei Turchi

Ben riuscito il bagno di Natale alla scala dei turchi che si è svolto questa mattina a Realmonte alla presenza di grandi e piccini. Bel tempo, temperatura mite ha fatto sì che in tanti questa mattina si recassero alla Scala dei turchi per un tuffo in acqua e un brindisi nel luogo candidato a patrimonio dell’umanità. L’evento giunto ormai alla terza edizione nasce dall’idea Rodolfo Miccichè insieme con Salvatore Marotta, Marcello Mira e Luigi Sanfilippo; quest’anno all’evento ha collaborato anche Visit Agrigento, sotto la direzione di Marcello Mira, che si è trasformato nuovamente nella figura iconica di Babbo Natale per intrattenere tutti i bambini.