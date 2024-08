Realmonte, un nuovo defibrillatore sulla spiaggia delle Pergole

Sara installato un nuovo defibrillatore sulla spiaggia delle Pergole di Realmonte, un’iniziativa volta a garantire una maggiore sicurezza per i bagnanti e i visitatori. Il dispositivo, posizionato all’esterno del Lido Le Pergole e in un punto strategico e ben segnalato, è disponibile per l’uso in caso di emergenze cardiache e sarà accessibile a tutti.

L’installazione del defibrillatore è stata resa possibile grazie alla collaborazione e donazione primaria della’ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE TORRE DI MONTEROSSO PERGOLE, di tutta la comunità residente e da altri che hanno contribuito volontariamente.

Questo progetto fa parte di un programma più ampio volto a migliorare la sicurezza pubblica e a promuovere la consapevolezza sull’importanza delle emergenze cardiache.

“Mettere a disposizione un defibrillatore sulla nostra spiaggia è un passo fondamentale per garantire la sicurezza di tutti i nostri visitatori,” ha dichiarato Francesco Consiglio Presidente dell’ASSOCIAZIONE PERGOLE

Ogni minuto è cruciale durante un arresto cardiaco, e avere un dispositivo di questo tipo pronto all’uso può fare la differenza tra la vita e la morte.”

Il defibrillatore è di facile utilizzo e include istruzioni chiare e semplici per l’uso da parte di persone non esperte. Inoltre, stiamo predisponendo anche se non siamo obbligati ad effettuare, formazione specifica, a chi ne voglia usufruire per l’utilizzo del dispositivo, garantendo così un intervento rapido e sicuro in caso di necessità.