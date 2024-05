Ricercatori di 13 atenei italiani in visita alla Scala dei Turchi 

Circa 100 studiosi, tra docenti e dottorandi di tredici atenei italiani, hanno visitato ieri pomeriggio la Scala dei Turchi. Accompagnati dal sindaco Avv. Sabrina Lattuca, la delegazione, guidata dal Presidente del Polo Territoriale di Agrigento, Giovanni Francesco Tuzzolino, ha effettuato un sopralluogo sulla marna bianca, apprezzando la bellezza ed il valore paesaggistico del sito, unico al mondo.

La visita rappresenta un punto di partenza per una collaborazione tra il Comune ed il Polo Territoriale di Agrigento, che fa parte del PASAP_Med, un dottorato nazionale che opera nella ricerca, tutela, valorizzazione, comunicazione e gestione del Patrimonio culturale, affiancando alla tradizionale formazione, in ambito archeologico, architettonico, storico, storico-artistico, antropologico, una preparazione multidisciplinare. Una ricerca scientifica che culminerà con progetti innovativi sullo sviluppo dell’area della Scala dei Turchi.

“ Anche oggi a Realmonte- dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- il mondo delle università e della ricerca hanno mostrato interesse per la maestosa Scala dei Turchi. Il team di docenti e dottorandi provenienti da tutt’Italia hanno visitato il sito con estremo interesse e si sono impegnati con l’università di Palermo a collaborare con l’amministratore per la definizione dell’iter inerente la candidatura UNESCO. Realmonte c’è! E, in squadra faremo la differenza. Ringrazio il Prof. Tuzzolino dell’università di Palermo e l’intero team “