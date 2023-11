Scontro tra auto al bivio di Realmonte, due feriti

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata nei pressi del bivio di Realmonte, lungo la strada statale 115. Il bilancio è di due veicoli coinvolti e altrettanti feriti. Per cause ancora in corso di accertamenti si sono scontrati frontalmente due automobili. La prima viaggiava in direzione Siculiana, l’altra invece verso Porto Empedocle.

L’impatto frontale è stato violento. Feriti entrambi i conducenti dei mezzi ma, secondo una prima ricostruzione, non sarebbero in gravi condizioni. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, una squadra di vigili del fuoco e la polizia stradale.