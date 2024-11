Bruciata l’auto di una casalinga a Ribera, indagini 

Notte di fuoco a Ribera. L’automobile di proprietà di una casalinga di 67 anni è stata danneggiata da un incendio. La Volkswagen Golf si trovava parcheggiata in via Eolie. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver visto fiamme e sentito odore di bruciato, ad allertare i pompieri. I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca sono riusciti a domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto anche i carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio. Non sono state ritrovate tracce di liquido infiammabile ma la pista dolosa resta comunque una ipotesi. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.