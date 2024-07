Consegnati i lavori della rete idrica di Ribera, Cordaro: “opera fondamentale per la città”

Consegnate le opere per il completamento della rete fognaria di Ribera, nell’Agrigentino, appaltate nel gennaio di due anni fa dalla struttura del Commissario straordinario unico per la depurazione. Il costo dei lavori eseguiti ammonta a circa 2 milioni e mezzo di euro.

“Da oggi diamo a Ribera un’opera fondamentale – ha detto il sub commissario per la depurazione Toto Cordaro. Chiudiamo finalmente l’infrazione relativa a 27.629 abitanti e che è costata fino ad oggi al sistema Paese circa 280 mila euro all’anno. La nostra mission è quella di chiudere le infrazioni dell’Unione europea nei confronti dell’Italia”.

Le opere eseguite consistono nella realizzazione di collettori di fognatura nera del quartiere S. Antonino, a nord ovest del centro abitato, nella zona compresa a valle della Villetta Comunale ed a ovest del corso Umberto. Una larga parte dei lavori ha riguardato la sostituzione di collettori in calcestruzzo rotocompresso, privi per lo più di pozzetti di ispezione. É stata inoltre realizzata la stazione di sollevamento di piazza Santa Rosalia, mediante la quale si è dismesso il collettore emissario che, sviluppandosi lungo il versante ovest in frana, presentava diverse rotture e non assicurava il convogliamento dei reflui all’impianto di depurazione.

“Dobbiamo ringraziare la Struttura commissariale per avere realizzato nel quartiere di Sant’Antonino una infrastruttura che permetterà finalmente a tutta Ribera di avere impianti fognari moderni ed efficienti e che garantiranno salubrità e sicurezza a circa 3mila residenti – ha aggiunto il sindaco Matteo Ruvolo – Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa fondamentale infrastruttura”.