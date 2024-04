Conservatorio Toscanini, grande successo per l’Open Day

Grande successo per la Giornata dell’Open Day al Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. Numerosa l’affluenza di pubblico, di studenti e di famiglie che sono rimasti molto colpiti dalla struttura all’ avanguardia, dalle performance di tutte le Scuole e Dipartimenti e dall’efficienza dello staff pronto a fornire tutte le informazioni utili. Un momento importante di incontro tra il Conservatorio e il territorio reso possibile grazie a tutti i docenti e agli studenti partecipanti e al nostro prezioso personale tecnico- amministrativo. La scadenza per le ammissioni è il 15 maggio, tutte le info sul sito del Conservatorio: www.conservatoriotoscanini.it.

Il 12 Aprile 2024 il Conservatorio Arturo Toscanini ha incontrato anche i maestri delle bande musicali per discutere e condividere idee e progetti per la divulgazione della cultura musicale, dell’Alta Formazione Artistico Musicale e per la tutela del patrimonio bandistico nel territorio.

Uno dei punti chiave emerso è stato l’importanza di valorizzare e non disperdere i talenti locali, creando opportunità concrete per i giovani musicisti di proseguire la loro formazione e carriera professionale.

È stata poi accolta con molto entusiasmo la proposta di promuovere una rete di collaborazione per affrontare insieme le sfide comuni: da un lato lo spopolamento dei territori e dall’altro la capacità di innovarsi per dare ai giovani un maggiore entusiasmo per lo studio della Musica.

Dall’incontro è scaturita una comunione di intenti per le seguenti proposte:

● la possibilità di fruire del nuovo corso di laurea “Strumentazione per banda o orchestra di fiati”, in attesa di accreditamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca e accolto con grande favore da tutti i presenti

● la possibilità di siglare una Convenzione con il Conservatorio che permetterà: particolari agevolazioni economiche per le ammissioni ai corsi del Conservatorio per gli studenti provenienti dalle Bande Musica; di fruire di masterclass gratuite organizzate dal Conservatorio per gli iscritti alle Scuole di Musica delle Bande ampliando così le prospettive formative dei musicisti locali; possibilità di collaborazione per performance musicali e/o attività di tirocinio degli studenti Afam presso le Scuole delle Bande valevoli come crediti accademici.

● la realizzazione di un concerto per la Festa Europa della Musica 2024, che coinvolgerebbe l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio e tutte le bande del territorio.