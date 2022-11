Fuga di gas a Ribera, operai al lavoro almeno fino a stasera; Ruvolo: “situazione delicata”

Hanno dovuto trascorrere la notte da amici e parenti le trenta famiglie di Ribera che ieri mattina sono state evacuate per una fuga di gas metano lungo la condotta di viale Garibaldi, quella principale del paese crispino che serve altri 5 comuni della zona oltre a Ribera, ovvero anche Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca e Villafranca, per un totale di 35 mila abitanti. A provocarne la rottura sono stati i lavori di manutenzione alla rete elettrica effettuati con una ruspa. Gli operai della 2iReteGas continuano a lavorare da ieri anche col buio per potere eseguire l’intervento che si presenta particolarmente delicato. Oltre alle trenta famiglie evacuate sono rimasti chiusi anche le attività commerciali della zona e l’istituto superiore Francesco Crispi.

“La situazione è delicata – dice il sindaco Matteo Ruvolo – e i vigili del fuoco stanno controllando se ci siano stati fino a questo momento concentrazioni di gas in appartamenti, locali, seminterrati e tombini. Bisogna verificare in particolare la totale assenza di rischi di possibili detonazioni. Entro questa sera l’intervento dovrebbe terminare, se così sarà revocherò l’ordinanza e le persone evacuate potranno finalmente tornare nelle loro case”.