Il pizzaiolo riberese Rafti torna a Casa Sanremo

Giovanni Rafti, 36 anni di Ribera, sarà presente come pizzaiolo a Casa Sanremo 2023, che si terrà a Sanremo dal 7 all’11 Febbraio in concomitanza con la 73° edizione del Festival della Canzone Italiana. Si tratta della seconda volta a Casa Sanremo per il pizzaiolo riberese, dopo l’esperienza dello scorso anno nell’Edizione del 2022.

Casa Sanremo sarà il luogo dove i cantanti in gara, i musicisti, i conduttori, i super ospiti e le maestranze coinvolte nella realizzazione del Festival potranno incontrarsi e scambiarsi opinioni. Inoltre, è anche il luogo dove si svolgeranno alcune interviste e si porteranno avanti diverse iniziative ed eventi collaterali al Festival.

In questo contesto, Giovanni Rafti sarà, per tutta la durata di Casa Sanremo, intento a preparare le sue pizze per deliziare i palati dei presenti in sala con i sapori della sua Sicilia.

“Sono emozionatissimo di poter ripetere questa meravigliosa esperienza”, dice Giovanni mentre ricorda l’Edizione dello scorso anno. “È un onore esser stato scelto, nuovamente, tra i pizzaioli che avranno la possibilità di far assaggiare la propria pizza ai partecipanti al Festival di Sanremo. Lo scorso anno ho avuto modo di preparare alcune delle mie specialità, quest’anno avrò ulteriori novità

gustose per loro, mentre sarò lì…” e sorride.

“Ho sempre avuto passione per la cucina, per l’impasto, per la pizza. È una cosa che non mi è mai pesata perché la faccio da sempre con grande naturalità e passione” continua Giovanni.

E mentre mette un po’ di salsa sulla sua pasta stesa, prosegue “Il Boss delle Pizze nel 2019, Casa Sanremo 2022, Campione del Mondo di Pizza a Squadre all’Expocook 2022, adesso Casa Sanremo 2023… Tutto questo mi rende orgoglioso del percorso che ho fatto, delle difficoltà che ho superato e della grande passione che mi ha sempre guidato.

Naturalmente, ci tengo a ringraziare di cuore tutti i miei collaboratori, ogni giorno preziosi per il corretto andamento del mio Ristorante-Pizzeria. Ringrazio i miei genitori e mia moglie, presenze costanti e fondamentali per me.

Ma ringrazio, soprattutto, chiunque sostiene “Ristorante-Pizzeria Fellini”, i clienti in primis. Grazie davvero di cuore a tutti, siete voi la mia energia.”