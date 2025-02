L’omicidio del trentunenne a Ribera, tre i colpi esplosi da un’auto 

Proseguono le indagini sull’omicidio di Aymen Mahjoub, il trentunenne tunisino ucciso a colpi di pistola nella serata di lunedì nel centro di Ribera. I carabinieri della locale Tenenza, coordinati dalla procura di Sciacca, sono sulle tracce del killer che, a bordo di un’auto, ha esploso tre colpi. Due di questi hanno ferito mortalmente il trentunenne, deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale Fratelli Parlapiano.

Aymen era irregolare sul territorio italiano ma da qualche tempo si era stanziato a Ribera dove svolgeva lavori saltuari per mantenersi. Non aveva una fissa dimora e, secondo quanto ricostruito, frequentava soprattutto connazionali. Tra le ipotesi privilegiate dagli investigatori quella del regolamento dei conti ma non è l’unica. Accertamenti in corso per individuare chi e quanti fossero all’interno dell’auto dalla quale sono partiti i tre colpi.