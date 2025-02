Omicidio a Ribera, Ruvolo: “situazione della criminalità mi allarma”

“Chiederò al prefetto di convocare una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica su quanto accaduto ieri sera, devo ammettere che la situazione mi allarma”. Lo dice il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo all’indomani dell’agguato in strada, nel centro del paese, proprio di fronte il palazzo municipale, nel quale un trentenne tunisino è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco esplosi da un’auto. “La zona in questione – aggiunge Ruvolo – è sottoposta da tempo a diversi controlli da parte delle forze dell’ordine, ma chiederò un rafforzamento della vigilanza”. Continuano intanto le indagini dei carabinieri, alla ricerca dell’auto da cui sono stati esplosi gli spari contro la vittima, colpito mentre si trovava davanti ad un bar molto frequentato da stranieri. Sono stati interrogati tutti i presenti, in massima parte connazionali del giovane ucciso. Il suo corpo si trova nell’obitorio dell’ospedale “Fratelli Parlapiano”, a disposizione dell’autorità giudiziaria.