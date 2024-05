Personale Asu al Comune di Ribera, la Cisl Fp: “Avviate le procedure di stabilizzazione”

Partecipata assemblea del personale Asu al comune di Ribera convocata dalla Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna per discutere delle prospettive di trasformazione dei contratti del personale part time.

Al centro del confronto cui hanno partecipato il sindaco Matteo Ruvolo, l’assessore con delega al Personale, il segretario generale dell’Ente, il segretario generale Cisl Fp Salvatore Parello e il coordinatore enti locali Carlos Bonfanti la circolare esplicativa dell’Assessorato regionale Enti locali sulla stabilizzazione dei lavoratori Asu dopo lo stanziamento delle risorse da parte della Regione con la finanziaria dei mesi scorsi.

“Durante il dibattito – dicono Parello e Bonfanti – sono emerse numerose criticità ma c’è stata una concreta apertura da parte dell’amministrazione sulla possibilità di avviare le procedure dato che le risorse per la stabilizzazione sono esterne all’ente. L’obiettivo è provvedere entro ottobre alla stabilizzazione dopo l’approvazione dei bilanci. C’è molta soddisfazione perché finalmente questi lavoratori vedono arrivare la tanto attesa trasformazione dei contratti di lavoro e in tal senso ringraziamo l’amministrazione per l’impegno manifestato”.