Ribera, 300 mila euro per i lavori di messa in sicurezza del Castello Poggiodiana

È ufficiale l’aggiudicazione definitiva dei lavori per gli importanti interventi di messa in sicurezza e valorizzazione del Castello Poggiodiana, grazie ad una partnership tra il GAL Sicani, l’Ente Parco Archeologico di Agrigento ed il Comune di Ribera, per un importo totale di 300 mila euro.

”Il Castello di Poggiodiana, un gioiello storico e culturale situato nel cuore della Valle del Verdura, richiedeva da tempo urgenti lavori di restauro e messa in sicurezza. L’obiettivo principale di questo progetto – dichiara l’assessore Leonardo Augello – è preservare il patrimonio culturale e consentirne la fruizione da parte dei cittadini e dei visitatori, potendo così anche realizzare eventi culturali che contribuiranno alla conoscenza della storia e della cultura locale”.

”Grazie a questo finanziamento – afferma il sindaco Matteo Ruvolo – Il castello simbolo del nostro Comune, che è situato su una collina, oltre ad essere reso sicuro per i visitatori, verrà inoltre adeguatamente illuminato, arricchendo così lo splendido paesaggio della valle del Verdura. A questo intervento seguirà un ulteriore provvedimento, da parte della protezione civile regionale, sulla strada che porta al castello, interessata dalle frane degli scorsi anni, permettendo altresì la fruibilità anche alle diverse aziende agricole presenti in quell’area.

Voglio ringraziare – conclude Ruvolo – il presidente Salvatore Sanzeri e il direttore Angelo Palamenghi del GAL Sicani per il loro impegno ed il Direttore del Parco Archeologico di Agrigento l’Arch. Sciarratta per aver voluto avviare questa importante fase di restauro e valorizzazione.