Ribera, bruciata l’auto di impiegata pubblica: indagini 

Un incendio la cui natura sembra essere dolosa ha danneggiato l’automobile di proprietà di un’impiegata pubblica cinquantanovenne di Ribera. Il rogo è avvenuto in via Roma, nel centro della Città della arance. Ignoti avrebbero cosparso la Golf con del liquido infiammabile per poi appiccare il fuoco. La donna, mentre si trovava al balcone, si è accorta del rogo e con dei mezzi di fortuna è riuscita ad estinguere l’incendio.

Le fiamme hanno danneggiato lievemente la carrozzeria. Al via le indagini dei carabinieri della Tenenza di Ribera. Il gesto ha le caratteristiche di una intimidazione. Resta da capire il motivo. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.