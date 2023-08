Ribera, consegnate le chiavi dei nuovi alloggi popolari

Consegnate questa mattina le chiavi dei nuovi alloggi popolari di Largo Martiri di via Fani a Ribera alle famiglie che in questi anni sono state costrette a stare in affitto con il canone pagato dal Comune con fondi del proprio bilancio.

Si chiude una vicenda che si trascina dal 2012, dal giorno in cui le case popolari sono state sgomberate dopo la scoperta che negli anni Settanta erano state costruite con cemento depotenziato.

Momenti di emozione per i cittadini e soddisfazione anche da parte delle autorità locali, con il sindaco Matteo Ruvolo e il presidente del consiglio comunale Vincenzo Costa che hanno rappresentato le istituzioni cittadine in questa giornata di festa.