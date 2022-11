Ribera, incendiata casa di una pensionata a Seccagrande: indagini

Ladri piromani in azione a Ribera. Ignoti sono riusciti a intrufolarsi in un’abitazione in località Seccagrande, a pochi passi dal mare, nel tentativo di portare via qualcosa di valore. La casa, di proprietà di una pensionata del posto, è abitata solamente nei mesi estivi. Un dato che quasi certamente conoscevano anche i ladri.

Una volta dentro, dopo aver messo a soqquadro gli interni e non aver trovato niente di interessante da rubare, i malviventi hanno ben pensato di appiccare un incendio in ben tre parti della casa. Le fiamme in breve tempo hanno avvolto gli arredi. È stato un passante ad accorgersi del fumo e del forte odore di bruciato e allertare vigili del fuoco e carabinieri.

I pompieri, giunti sul posto, hanno poi spento l’incendio. Secondo una prima ricostruzione sarebbe anche stato trovato del liquido infiammabile. Saranno i militari dell’Arma a ricostruire esattamente la dinamica e quale sia il motivo alla base dell’atto incendiario.