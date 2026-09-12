Ribera, incendio di sterpaglie in centro città: in corso operazioni di spegnimento

Un incendio di sterpaglie è divampato all’ingresso di Ribera, nella zona del palazzo della Polizia Municipale. Sul posto lanciato l’allarme hanno lavorato le squadre dei vigili del fuoco, del corpo forestale, la protezione civile ed è stato anche necessario l’utilizzo di un elicottero per spegnere le fiamme e scongiurare il peggio. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale.

“Un sentito e doveroso ringraziamento a chi, nelle ultime ore, ha lavorato con il massimo impegno e senza sosta per le operazioni di contenimento e spegnimento dell’incendio. Grazie a tutte le forze dell’ordine e anche agli autobottisti per il tempestivo intervento, ancora in corso, e grazie a tutti i cittadini che, con le loro segnalazioni e con ogni mezzo utile, hanno consentito di poter intervenire rapidamente. L’intervento, adesso, è in fase di conclusione e la situazione sotto controllo. La collaborazione di ciascuno e il senso della comunità in un momento di grande difficoltà, pericolo e apprensione sono stati determinanti e hanno evitato il peggio”, si legge in una nota da parte del Comune di Ribera.