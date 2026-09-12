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Scontro tra due auto a Licata, 4 feriti

I feriti sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Brutto incidente stradale nella tarda serata di ieri a Licata lungo la strada statale 115. Due i mezzi che sono rimasti coinvolti nel sinistro stradale. Quattro i feriti trasferiti all’ospedale San Giacomo di Altopasso per le cure necessarie; non versano in condizioni di pericolo di vita.
Lanciato l’allarme sul luogo hanno lavorato i sanitari del 118, la polizia, i carabinieri. (foto Qui Licata)

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