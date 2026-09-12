A casa con circa due chili di droga: arrestato 57enne

Gli agenti della Polizia di Stato sono stati impegnati in specifici servizi anti-droga che hanno interessato una zona collinare del capoluogo. In tale contesto, personale della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P. ha effettuato una perquisizione domiciliare a carico di un pregiudicato messinese, cinquantasettenne.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione, adibita a vera e propria centrale di spaccio, i poliziotti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, materiale utilizzato per il confezionamento della stessa nonché banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività criminosa.

In particolare, sono stati rinvenuti circa 2 kg di marijuana, occultata all’interno di contenitori in plastica nonché in varie buste, pronta per essere immessa sul mercato messinese.

Gli uomini della Polizia di Stato hanno sequestrato il materiale rinvenuto, subito affidato alla Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici del caso, ed arrestato il proprietario dell’abitazione che è stato accompagnato in carcere a disposizione della Procura della Repubblica Peloritana.