Dolce & Gabbana celebrano Sciacca: una borsa dedicata alla Madonna del Soccorso

Ancora una volta Dolce & Gabbana scelgono la Sicilia come fonte d’ispirazione, trasformando in una creazione di moda un patrimonio fatto di arte, cultura, devozione e tradizioni profondamente radicate nel territorio. Questa volta, al centro della loro attenzione c’è Sciacca e uno dei simboli più amati e rappresentativi della città: la Madonna del Soccorso. Alla sua storia e al forte legame che unisce la comunità alla propria patrona è dedicata una speciale borsa, sulla quale viene raffigurato il fercolo della Madonna del Soccorso, elemento iconico delle celebrazioni religiose saccensi.

Non si tratta, dunque, soltanto di un accessorio di moda. Dietro questa creazione c’è il racconto di una terra e della sua identità, di una tradizione che continua a vivere e a tramandarsi nel tempo. Un omaggio che unisce creatività, artigianalità e tradizione, e che conferma ancora una volta quanto il patrimonio siciliano continui a essere una fonte inesauribile di ispirazione per il mondo della moda.

“La loro sensibilità, la loro fede, la passione per le nostre tradizioni e per quella religiosità popolare che appartiene profondamente all’identità della nostra terra, diventano spesso fonte di ispirazione per creazioni capaci di portare nel mondo storie, simboli e memorie. Non è soltanto moda: è un omaggio alla nostra storia, alla nostra devozione, alla nostra cultura e alla bellezza di una Sicilia che continua ad affascinare. Grazie a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, due grandi artisti capaci di trasformare le radici della nostra terra in arte e di esportare, con orgoglio e sensibilità, l’immagine della Sicilia in tutto il mondo”, scrive in un post sui social Salvatore Monte ringraziando i due stilisti per il modo straordinario con cui, ancora una volta, riescono a raccontare e ad amare la Sicilia.