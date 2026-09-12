Sciacca rinnova l’adesione al Cammino “Sulle orme di San Bernardo”

Si terrà oggi, sabato 12 settembre, alle ore 17,30, al Multisala Badia Grande, nell’ambito dello spin-off del SiciliAmbiente Film Festival, la conferenza stampa dedicata al Cammino “Sulle orme di San Bernardo – Cammini di fede, arte e natura”, itinerario che collega Corleone a Sciacca attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia occidentale.

L’Amministrazione comunale ha deliberato il rinnovo della propria adesione al progetto, nato da un lungo lavoro di studio del territorio dell’Alto Belice Corleonese e dei luoghi legati alla figura di San Bernardo da Corleone, ricostruendone gli spostamenti verso i conventi dei Frati Minori Cappuccini attraverso antiche Regie Trazzere e sentieri.

Il percorso Corleone-Sciacca si sviluppa per circa 120 chilometri, attraversando Campofiorito, Bisacquino, Giuliana, Chiusa Sclafani, Palazzo Adriano, Bivona, Burgio e Caltabellotta, per concludersi a Sciacca. È un itinerario concepito per essere percorso a piedi, in bicicletta o a cavallo, secondo i principi della mobilità lenta e sostenibile.

Il Cammino coniuga spiritualità, patrimonio religioso, natura, cultura e conoscenza dei territori, inserendosi nel segmento del turismo lento e dei cammini. Il percorso prevede una credenziale per i pellegrini e, al completamento dell’itinerario, il rilascio del Testimonium.

Già nel 2020, durante il mandato del sindaco Francesca Valenti, il Comune di Sciacca aveva approvato l’adesione al progetto promosso dall’Associazione Comitato Animosa Civitas di Corleone; nel marzo 2021 era stato sottoscritto il relativo protocollo d’intesa.

Ieri la Giunta comunale presieduta dal sindaco Fabio Termine ha approvato una nuova delibera con ha rinnovato l’adesione al progetto e il nuovo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Sciacca e l’Associazione Comitato Animosa Civitas di Corleone.

“Abbiamo voluto dare continuità a un progetto valido, nato durante la precedente Amministrazione grazie anche al lavoro dell’allora assessore al Turismo Sino Caracappa – dichiara l’assessore Francesco Dimino -. Quando un’iniziativa è utile alla città e costruisce opportunità per il territorio, la continuità istituzionale rappresenta un valore. Oggi abbiamo il compito di consolidare quel percorso e trasformarlo sempre più in una concreta opportunità turistica per Sciacca”.

“Il turismo religioso e quello legato ai cammini rappresentano ormai un segmento in forte crescita della domanda turistica – prosegue l’assessore Francesco Dimino – Parliamo di viaggiatori che cercano non soltanto una destinazione, ma un’esperienza fatta di spiritualità, paesaggio, storia, tradizioni, enogastronomia e incontro con le comunità locali. È un turismo che si integra perfettamente con l’identità di Sciacca e con la strategia che vogliamo portare avanti: diversificare la nostra offerta e intercettare target differenti, senza pensare che una città possa vivere di un unico prodotto turistico. Sciacca deve saper offrire mare, cultura, termalismo, ceramica, enogastronomia, tradizioni, natura e turismo religioso. Essere la tappa conclusiva di un cammino che parte da Corleone e attraversa il cuore della Sicilia occidentale significa entrare in una rete territoriale più ampia, destagionalizzare i flussi, sostenere le strutture ricettive e far conoscere il nostro patrimonio a un pubblico nuovo”.