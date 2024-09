Rifiuti, conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del Ccr di Ribera

Sono stati ultimati, nei tempi previsti, i lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Scirinda a Ribera.

“Questi interventi – dichiara l’Amministratore Unico di Riberambiente Giuseppe Ardizzone – che hanno rispettato tutte le prescrizioni previste, sono fondamentali per migliorare l’efficienza e la sicurezza del nostro centro di raccolta, garantendo un servizio migliore a tutti i cittadini”.

I lavori hanno incluso la ristrutturazione delle aree di conferimento per facilitare l’accesso e l’uso da parte dei cittadini ed il miglioramento delle infrastrutture per assicurare la sicurezza e la funzionalità del centro. Sono stati realizzati inoltre i lavori di rifacimento del piazzale per migliorare la superficie e la durabilità dell’area e verrà rinnovata anche la recinzione per garantire la sicurezza del sito. Intervento importante è stato l’installazione di un impianto di trattamento delle prime piogge e della grondaia per una gestione ottimale delle acque meteoriche. Il progetto si basa principalmente nel rispetto delle prescrizioni presenti all’interno del DM 08/04/2008, che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti.

“Siamo soddisfatti di aver mantenuto l’impegno nella realizzazione di questi lavori, attesi da circa 20 anni – afferma il Sindaco Matteo Ruvolo – questo progetto rappresenta un passo importante per la nostra comunità e per la gestione sostenibile dei rifiuti. Ringrazio tutti i cittadini per la loro pazienza e collaborazione durante questo periodo”.