Tac all’ospedale di Ribera, Capodieci: “sarà installata dopo i necessari lavori”

La direzione generale dell’Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento intende informare e, al contempo, rassicurare la collettività del comprensorio di Ribera circa l’imminente installazione della nuova tac di ultima generazione presso il presidio ospedaliero “Fratelli Parlapiano”. “La sofisticata apparecchiatura – ci dice il direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci – si trova già in fase di stoccaggio presso i depositi della Philips, azienda fornitrice, e sarà prontamente installata dopo i necessari lavori, già avviati, per lo smontaggio della vecchia tac e l’approntamento dei locali per accogliere adeguatamente e secondo norma la nuova attrezzatura. Lo slittamento del cronoprogramma di installazione è anche dovuto ad una scelta di continuità poiché, prima della dismissione del vecchio apparato e al fine di evitare vuoti di assistenza, si è preferito attendere la piena entrata a regime della nuova tac del vicino ospedale di Sciacca che avverrà proprio domani, 7 marzo 2025, contestualmente all’inaugurazione del pronto soccorso del ‘Giovanni Paolo II’. Durante la fase di smontaggio della vecchia tac dell’ospedale di Ribera e di adeguamento strutturale, che sarà contratta nei tempi allo stretto necessario, l’utenza del ‘Fratelli Parlapiano’ potrà quindi disporre, in continuità, del macchinario di Sciacca. Ci rendiamo conto del temporaneo disagio e ci scusiamo con la cittadinanza riberese – conclude Capodieci – ma, al termine dell’iter e come da programmazione, entrambi gli stabilimenti ospedalieri potranno contare su un ammodernamento della diagnostica strumentale che mancava da decenni e che si tradurrà in un deciso balzo in avanti nella qualità dell’assistenza sanitaria resa sul versante occidentale del territorio agrigentino”.