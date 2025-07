Anniversario Chinnici, a Castrofilippo si ricorda l’appuntato Bartolotta

A Castrofilippo si è svolta una partecipata cerimonia commemorativa in occasione del 42° anniversario dell’attentato mafioso che, il 29 luglio 1983 a Palermo, costò la vita al giudice Rocco Chinnici e a tre fedeli servitori dello Stato: il Maresciallo Mario Trapassi, l’Appuntato Salvatore Bartolotta, originario di Castrofilippo, e il portiere dello stabile, Stefano Li Sacchi.

Alla cerimonia, svoltasi presso il cimitero comunale con la deposizione di una corona di fiori sulla tomba dell’Appuntato Bartolotta e una funzione religiosa in suo suffragio, hanno preso parte il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Nicola De Tullio, il Sindaco di Castrofilippo, Gioacchino Baio, autorità civili e militari, familiari e numerosi cittadini.

Nel corso dell’evento è stato ricordato il profilo umano e professionale dell’Appuntato Bartolotta, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria con la seguente motivazione:

«Preposto al servizio di tutela a magistrato tenacemente impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata, assolveva il proprio compito con alto senso del dovere e serena dedizione pur consapevole dei rischi personali connessi con la recrudescenza degli attentati contro rappresentanti dell’ordine giudiziario e delle Forze di Polizia. Barbaramente trucidato in un proditorio agguato, tesogli con efferata ferocia, sacrificava la vita a difesa dello Stato e delle istituzioni.»

Il suo esempio, ancora oggi, rappresenta un faro per tutti coloro che credono nei valori di giustizia, legalità e servizio allo Stato.