Futsal, Santa Elisabetta conquista la serie C2

L’Asd Santa Elisabetta Futsal, al suo primo anno di attività, conquista la promozione in Serie C2 con una giornata di anticipo.

E’ una bella soddisfazione che corona un anno di grande impegno e di grande passione da parte della squadra, dei mister Luca Fragapane e Angelo Carrubba, del presidente Salvatore Fragapane, del Presidente Onorario Nicolò Catalano, della Dirigenza e della tifoseria tutta.

“E’ un traguardo meritato e conquistato con sacrificio poiché nello sport nessuno regala nulla e siamo partiti da zero, sette mesi or sono, per portare immediatamente i colori bianco e azzurro nel calcio che conta – ha detto il sindaco di Santa Elisabetta, Liborio Gaziano, complimentandosi con la società. Ci prepariamo a festeggiare al più presto. Siamo pronti con lo stesso entusiasmo e l’identica determinazione a programmare altre grandi vittorie e traguardi sempre più ambiziosi” ha concluso Gaziano.