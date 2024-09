“Pericoloso per l’incolumità pubblica”, chiuso il plesso Galilei a Santa Elisabetta 

Chiusura e sgombero immediato del plesso scolastico Galilei in via Cesare Sessa, a Santa Elisabetta. Lo ha disposto il sindaco Liborio Gaziano con un’ordinanza firmata in mattinata. Tutte le attività scolastiche verranno trasferite negli immobili, di proprietà comunale, in Vicolo e Palazzo Casà. Il provvedimento si è reso necessario al fine di scongiurare il pericolo per l’incolumità pubblica e mettere al sicuro tutti i soggetti, alunni in primis, che frequentano la scuola.

Le criticità strutturali erano già emerse nell’estate 2020 quando l’ingegnere Mulè effettuò uno studio sulla vulnerabilità sismica evidenziando la necessità di procedere ad aumentare la capacità portante dell’edificio e intervenire anche sull’adeguamento sismico. Una situazione che, col passare del tempo, si è ancor di più aggravata. Alla scuola, nel dicembre 2022, era stato concesso un finanziamento proprio per l’adeguamento sismico che però è decaduto – come si legge nel provvedimento – per le notevoli difficoltà relativamente all’affidamento delle progettazione esecutiva.

“Carissimi Sabettesi comunico – dichiara il sindaco Gaziano – con grande disagio che sono stato costretto a chiudere l’intero Istituto Scolastico per salvaguardare l’ incolumità dei bambini, degli operatori e dei cittadini con ordinanza che allego: sarà nostro impegno primario riaprire le attività didattiche al più presto nei siti individuati nell’ordinanza.”