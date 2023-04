Santa Elisabetta, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Piazza Gòlgota

A Santa Elisabetta martedì 4 aprile alle ore 19:00 è in programma l’inaugurazione della “nuova e riqualificata” Piazza Gòlgota e del Calvario, spirituale luogo di incontri e memoria del nostro piccolo paese, recuperato grazie ad un finanziamento di oltre 200mila euro ottenuto dalla Regione Siciliana con il “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione sviluppo e rigenerazione urbana diretti ai comuni” sul PO FESR Sicilia 2014/2020.

Uno spazio urbano la storica piazza, con lo sfondo il piccolo calvario e la croce, che oggi si mostra nella sua completa bellezza, reso decoroso e degno luogo di venerazione grazie all’armonico intervento di oggi che segue e riprende i piccoli interventi realizzati sul calvario per l’abbellimento architettonico ed il recupero con opere artistiche, piante ornamentali e ogni forma di decoro e illuminazione finanziati con la rinuncia alle indennità della passata amministrazione dei consiglieri comunali con il suo presidente e della Giunta con tutti gli assessori comunali.

“Sindaco e Amministrazione, accoglieremo, il nostro parroco Don Giuseppe Gelo, che muoverà in processione la comunità ecclesiale dalla Chiesa di S. Antonio, accompagnata dalla storica banda musicale “Citta di Santa Elisabetta” e conferirà a questo luogo sacro, la solenne benedizione”.

Questa originale iniziativa di “buona amministrazione”, grazie al contributo di tanti: Uffici, professionisti, amministratori e dell’impresa G. Milioto, arricchisce ulteriormente e completa lo sforzo di voler impreziosire e rendere vivibile la nostra piccola Santa Elisabetta, riscoprendo finalmente un luogo identitario, che fino a poco tempo fa era pressoché abbandonato, ritrova ora la bellezza che si merita, anche in vista dei riti della Settimana Santa che ci accingiamo a vivere come comunità”, dichiara il primo cittadino Mimmo Gueli.