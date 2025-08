Strada provinciale Santa Elisabetta-Muxarello, consigliere Catalano chiede interventi urgenti

La consigliera comunale di Santa Elisabetta, Maria Adriana Catalano, ha chiesto interventi urgenti sulla strada provinciale Santa Elisabetta-Muxarello, lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. La missiva è indirizzata al presidente della Provincia, Giuseppe Pendolino.

“L’ultimo intervento è stato effettuato oramai nel lontano 2008 – si legge – chiedo di conoscere se nel programma della Provincia è stata prevista l’erogazione di somme per la realizzazione di un’opera di manutenzione per ripristinare le condizioni ottimali e di sicurezza della strada, mancanti allo stato attuale, indispensabili per la circolazione dei veicoli che quotidianamente ivi transitano con costante e notevole pericolo per la loro incolumità. Ricordo a me stessa che nel suddetto tratto stradale circolano regolarmente gli abitanti del Comune di Sant’Angelo Muxaro, di Santa Elisabetta, di Raffadali, di Joppolo Giancaxio e di Aragona, nonché altri utenti della strada provenienti da svariate località.”