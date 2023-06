Santa Margherita Belice, 21enne sconterà condanna per estorsione ai servizi sociali 

Condannato in via definitiva per il reato di estorsione lascia il carcere e viene affidato ai servizi sociali dove sconterà la pena residua. Lo ha disposto il tribunale di Sorveglianza di Palermo che ha scarcerato Christian Prestigiacomo, 21 anni di Santa Margherita Belice. Accolta la richiesta della difesa rappresentata dall’avvocato Antonino Alagna.

Il giovane è stato condannato a tre anni e quattro mesi per estorsione aggravata nei confronti dei familiari. Secondo quanto accertato si sarebbe fatto consegnare 250 euro con violenza. Dopo un periodo trascorso in carcere arriva adesso la libertà. Il 21enne dovrà scontare la pena residua svolgendo attività lavorativa in favore della comunità.