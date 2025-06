Sant’Angelo Muxaro, al via i lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica

Sono ufficialmente partiti i lavori di sostituzione delle vecchie lampade a ioduri con nuove e più moderne lampade a LED, nel comune di Sant’angelo Muxaro. “Un intervento importante per rendere il nostro paese più efficiente e sostenibile, dice il sindaco Angelo Tirrito.

I primi lavori sono stati eseguiti in Via Arnone, Via Roma e Via Elena, ma il progetto proseguirà nei prossimi giorni fino a coprire le principali vie del paese.

L’intervento prevede la trasformazione di circa 130 punti luce, che sommati a quelli già efficientati negli anni precedenti ci permettono di raggiungere quota 200 punti luce a LED, ovvero 1/3 dell’intera rete di illuminazione pubblica di Sant’Angelo Muxaro.

“Un passo concreto verso un futuro più verde e una gestione più attenta delle risorse”, ha detto il sindaco Tirrito.