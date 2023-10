Sant’Angelo Muxaro, critiche dell’opposizione sui movimenti nella giunta Tirrito

“Il gruppo di opposizione vuole condividere con tutta la cittadinanza, quest’evento e questa riflessione:Forse è stata istituita una nuova figura politica a Sant’Angelo Muxaro? L’assessore in smart “working” o “a distanza”? Il Vice Sindaco Leto D. nell’ultimo mese ha riportato numerose assenze in Giunta. N. 6/6 pari al 100%, decidendo con buon senso di dimettersi dalla carica di Vice Sindaco, ma resta invariata la nomina di Assessore al Bilancio e al Personale per cui percepisce l’indennità. Ci si chiede, come si possa espletare un tale ruolo a distanza? Ha senso pagare quest’indennita’? Inoltre, si notano le assenze in Giunta dell’Assessore Paci Marinella 4/6 ( 66,66%) e per ultimo l’Assessore Milioto Gaetano con 3/6 (50%). Il senso della politica è servire il popolo… non servirsene”.”

A scriverlo i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Sant’Angelo Muxaro che sugli ultimi movimenti della giunta Tirrito hanno sollevato critiche rispetto alla conservazione della carica di Assessore al bilancio e al personale di Daria Leto pur essendosi dimessa dall’incarico di Vicesindaco che, invece, nei giorni scorsi è stato affidato a Gianluca Neil Di Benedetto.