Sant’Angelo Muxaro, installati due nuovi defibrillatori

Sono stati installati due nuovi defibrillatori a Sant’Angelo Muxaro. Le nuove postazioni DAE sono una in Via Pizzo Corvo sul Palazzo Municipale e una in C.da Sopracanale presso lo Stadio Comunale Santa Rita.

“Come Amministrazione vogliamo ancora una volta ringraziare, in primis, la cittadinanza che nell’evento di beneficienza dello scorso Dicembre ha partecipato e contribuito all’acquisto dei defibrillatori, l’associazione Gruppo Equestre Kokalos per aver organizzato l’evento benefico e le ditte Alletto Salvatore e Fregapane Giuseppe per aver donato le teche”, dichiara il sindaco Angelo Tirrito.