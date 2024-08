A Santo Stefano Quisquina inaugurata la casa del volontariato

A Santo Stefano Quisquina è stata inaugurata la casa del volontariato, uno spazio aperto alla cittadinanza dove gli enti di volontariato e di Terzo settore presteranno la loro opera gratuitamente per animare i locali, renderli accoglienti e dare servizi, soprattutto, alle fasce più disagiate.

L’inaugurazione si è svolta nella splendida cornice dell’Ex Preventorio “Peruzzo”, con la presenza del Sindaco di Santo Stefano Quisquina Francesco Cacciatore e la Vicepresidente del CeSVoP, Concetta Calabrese.

Nella Casa del Volontariato quisquinese si svolgeranno attività di coprogettazione sociale, iniziative ludico-ricreative per persone in stato di disagio e con disabilità, proposte di impegno e laboratori per i giovani, sensibilizzazione su salute e benessere psico-fisico, azioni di solidarietà rivolte a famiglie, anziani e soggetti deboli della comunità, scuola di musica, di teatro e di percussioni. A tutto questo si aggiungeranno i servizi che il CeSVoP predisporrà nel proprio sportello territoriale in favore dei volontari e aspiranti volontari che operano nel distretto socio-sanitario. Il Centro di servizio per il volontariato, inoltre, favorirà la collaborazione fra Terzo settore, istituzioni, enti e servizi pubblici e l’interazione fra volontariato, realtà sociali e imprenditoriali locali. Oltre ad aiutare le reti sociali a partecipare a bandi locali, regionali, nazionali e internazionali.