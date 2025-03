Oggi a Roma, all’Assemblea congressuale 2025 della Rete dei Comuni sostenibili, Santo Stefano Quisquina premiata come Comune sostenibile. Il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Madonia con gratitudine verso l’impegno di tutta la comunità ha ritirato a nome di tutta l’Amministrazione la Bandiera di Comune sostenibile.

Mensa scolastica sostenibile con utilizzo di vassoi in acciaio, borracce per tutti gli alunni, bici a pedalata assistita, aree pedonali, parcheggi rosa, paese cardioprotetto, comune plastic free, raccolta differenziata, iniziative di puliamo il mondo, tutela dell’acqua bene comune, rifacimento della rete idrica, illuminazione a led, difesa del territorio e valorizzazione delle aree verdi.

È un breve elenco delle attività pianificate, in corso di esecuzione o già realizzate.

Tanti piccoli passi, tanti progetti ambiziosi, tante sfide non sempre comprese, tanti sacrifici non sempre accettati ma tutti proiettati verso una visione nuova, innovativa e soprattutto sostenibile.