SuperEnalotto, vinti oltre 31mila euro a Santo Stefano Quisquina

Centrato un "5" da 31.754,72 euro a Santo Stefano Quisquinia, in provincia di Agrigento, presso il Tabacchi Mirabile in via Roma

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 24 ottobre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 31.754,72 euro a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, presso il Tabacchi Mirabile in via Roma, 118.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 28 ottobre, sale a 70,2 milioni di euro.

