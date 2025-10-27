I carabinieri lo sorprendono mentre spaccia, arrestato 24enne

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania svolgono quotidianamente servizi sul territorio per contrastare ogni forma di illegalità e garantire sicurezza alla collettività.

In tale contesto, proprio durante un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Sezione Operativa di Gravina di Catania hanno arrestato un 24enne residente a Catania, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina,ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

I militari, che presidiavano il paese a bordo di un’auto “civetta”, hanno notato un movimento sospetto tra due individui decidendo, così, di osservare le loro mosse a distanza. L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata fondata perché, dopo alcuni minuti, dinanzi ai loro occhi si è palesata una tipica scena di spaccio: il 24enne stava consegnando droga al cliente.

A quel punto, l’equipaggio è intervenuto con tempestività, bloccando il pusher e mettendolo in sicurezza. La successiva perquisizione ha consentito di trovare, nascoste nel suo borsello, numerose dosi di cocaina già confezionate e 350 euro, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 24enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre la droga e le banconote sono state sequestrate.