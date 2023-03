Vittime del Covid, un’installazione permanente a S.Stefano Quisquina

A S.Stefano Quisquina, è stata inaugurata questa mattina presso l’area dell’antica fontana di Via Aldo Moro, un installazione permanente del maestro Alfonso Leto in memoria delle Vittime del Covid-19.

“Questo inserimento urbano commemorativo vuole rispondere pienamente al suo duplice significato di memoria e di monito, legato alla minaccia pandemica che dai primi giorni del 2020 ha lasciato nel sentire di tutti noi il terrore di non potercela fare, e in molti (anche nel nostro territorio) la certezza di non avercela fatta, proprio come in una guerra con un nemico dapprima notturno e invisibile, che alle prime luci del giorno lascia dietro di sé una scia di vittime innocenti. Poi, a poco a poco, un processo di “normalizzazione” (che è ancora in atto, non omogeneo in tutte le regioni del mondo)”, ha dichiarato il sindaco Cacciatore.

L’opera realizzata con la tecnica dell’assemblaggio di materiali è rappresentata da uno schermo di vetro infranto chiuso in una cornice di acciaio che sta a protezione di una fotoceramica che riporta l’immagine di una rosa.“Un vetro rotto, simbolo riconoscibile di una minaccia e di una vulnerabilità, ma che tuttavia resiste, e protegge una rosa come a fissare e isolare un punto di speranza e di rinascita”, dichiara il maestro Leto.

La cerimonia si è svolta alla presenza di tutta la comunità e alla presenza di tutte quelle componenti civiche e istituzionali che sono state, in questi anni di pandemia, un punto di riferimento per tutti noi cittadini: dalle Forze dell’Ordine, Ai Medici, al Personale Sanitario, alle Associazioni di Volontariato che con la loro opera ci hanno aiutato a superare la crisi pandemica.