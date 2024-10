A Sciacca inaugurata la Casa del Volontariato e dell’Associazionismo

La città di Sciacca si dota di uno spazio di solidarietà ancora più accogliente e più funzionale. Ha riaperto ieri sera la Casa del Volontariato e dell’Associazionismo, dopo un periodo di chiusura necessario per effettuare dei lavori di ristrutturazione.

La sede è in piazzetta Bevilacqua dentro un bene confiscato.

All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Fabio Termine, l’assessore alle Politiche Sociali Agnese Sinagra, l’assessore alla Disabilità Francesco Dimino, la consigliera comunale Daniela Campione, i rappresentanti delle associazioni locali e del Cesvop, il Centro di servizi di volontariato di Palermo grazie al cui supporto finanziario è stata resa possibile l’opera di ristrutturazione.

“Siamo davvero soddisfatti – dice l’assessore Agnese Sinagra – per quanto è stato realizzato e per il ritorno all’operatività di un importante centro di servizi, di condivisione di idee, di coprogettazione di attività e di eventi, tra associazioni e Amministrazione comunale. Lo scorso anno abbiamo sugellato questa interazione in un nuovo Patto di collaborazione che riunisce tante competenze, sensibilità, voglia di agire nel concreto. La Casa del volontariato ritorna a essere un punto di riferimento, un modello virtuoso di partecipazione, impegno civico, solidarietà, con sportelli informativi, tavoli di pianificazione di iniziative e progetti. Sarà anche sede del Garante della disabilità, la figura di cui si è da poco dotata il Comune di Sciacca. Un ringraziamento alle tante associazioni, alle loro organizzazioni, ai loro volontari, che ogni giorno, con il cuore, si spendono per il prossimo e per la città”.