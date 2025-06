A Sciacca nuovo piano per la riparazione condotte idriche

“Con un corposo piano di interventi e una nuova ditta, il Comune di Sciacca dà avvio a nuove opere di riparazione delle condotte idriche in sostituzione dell’ente gestore Aica”. È quanto rende noto l’assessore ai Servizi a Rete Alessandro Curreri

“L’impresa – comunica l’assessore Curreri – ha iniziato a operare questa mattina per migliorare la situazione in località San Marco. Gli interventi rientrano sempre nella convenzione del dare e avere stipulata con Aica, il cui quadro economico è stato approvato dallo stesso ente gestore, con un incarico già conferito a una nuova ditta. Il primo intervento concordato con Aica è la riparazione del guasto alla condotta idrica di via Federico II e Ruggero il Normanno, dove tante famiglie hanno patito un pesante disagio. La situazione migliorerà presto in tutta la zona. Poi si passerà nel quartiere di San Calogero, per riparare un danno che è anche causa dello slittamento della turnazione in tutta la zona Isabella, via Marco Polo, Ghezzi, con problemi anche a Cutrone e Cava dei Tirreni. Chiederemo alla ditta di organizzarsi con una seconda squadra da dedicare con la massima attenzione alla riparazione dei guasti alla condotta che dalla Seniazza arriva alla Perriera. Gli interventi nei luoghi delle perdite che si sono manifestate nell’ultimo periodo alla Perriera erano già in programma, ma purtroppo emergenze su emergenze non hanno consentito la loro esecuzione nei tempi previsti”.