A Sciacca sfilata cani e padroni a scopo benefico

Diversamente unici, una sfilata, a scopo benefico, in cui i protagonisti saranno le coppie di umani e cani, che si terrà domenica 29 settembre 2024 alle ore 16:30 presso l’area cani “Oasi Dog” di Sciacca, di recente inaugurata in località Perriera. L’evento, patrocinato dal Comune di Sciacca, nasce con l’intento di celebrare il legame speciale tra cani e umani, sensibilizzando la comunità sulla necessità di promuovere l’adozione consapevole dei cani che da troppo tempo vivono nei canili in attesa di una famiglia.

“Abbiamo lavorato molto per l’organizzazione di questo evento a Sciacca che per noi ha un duplice significato: da una parte ci permette di unire le persone che convivono con gli animali e dall’altro ci dà la possibilità di mostrare a quante più persone possibili la realtà del canile.I canili infatti, nonostante i nostri numerosi inviti, non ricevono spesso visite e quindi rimangono luoghi sconosciuti ai più. Questa sfilata di solidarietà diventa quindi anche un modo per avvicinare le persone a queste realtà. In pratica, se non riusciamo a portare le persone dentro i canili, allora porteremo i cani fuori dai box, attraverso delle foto che ritraggono i loro sguardi carichi di speranza. Vogliamo sottolineare che non si tratterà in alcun modo di una sfilata basata su criteri estetici: per noi, non esistono cani più o meno belli, ma solo legami speciali tra umani e animali, che meritano di essere valorizzati e condivisi. Inoltre, ricordiamo a tutti che per garantire un sereno svolgimento dell’evento, sarà necessario dotarsi di guinzaglio e, se necessario, di museruola, oltre ai sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, perché è importante rispettare e prendersi cura del luogo in cui troviamo”, dichiara Iris Pedrazzi volontaria Lav Sciacca.

Un momento di festa e solidarietà che culminerà nella premiazione di diverse categorie: “Come nelle favole”: verrà premiata la storia di adozione più significativa; “Spiccicati“: premio alla coppia umano-cane più somigliante; “Amico dei piccoli“: il cane più simpatico secondo la giuria dei bambini.Un premio speciale fuori categoria sarà inoltre assegnato al cane senior, ossia il cane più anziano, per onorare la sua presenza in un giorno così importante.

All’interno dell’area sarà inaugurato anche un percorso fotografico, che raffigurerà gli sguardi dei cani attualmente ospiti nei canili locali, che sono in attesa di adozione. Questo spazio sarà un’opportunità per incoraggiare la comunità a conoscere meglio la realtà del canile e a preferire sempre l’adozione all’acquisto degli animali.La mostra fotografica vede la collaborazione del comune di Sciacca nella figura di Agnese Sinagra e della tipografia Fazello che ha fatto da sponsor nella realizzazione.