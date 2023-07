Al via alla ztl in centro storico a Sciacca

Si apre alla pedonalizzazione per la stagione estiva anche l’area compresa tra il Corso Vittorio Emanuele e Via Licata. Lo ha deliberato oggi La Giunta comunale presieduta dal sindaco Fabio Termine.

La Giunta ha approvato un piano graduale di apertura ai pedoni, con l’istituzione della ZTL (Zona a traffico limitato) in centro storico che parte da questo fine settimana e arriverà fino a settembre.

Ecco il provvedimento nella sua articolazione:

NELLE GIORNATE DI SABATO 8, DOMENICA 9 – VENERDÌ 14, SABATO 15, DOMENICA 16 LUGLIO

Sarà istituita la ZTL nel Corso Vittorio Emanuele e via Licata (tratto compreso tra l’intersezione con via Molinari) con inizio alle ore 19:00 e fine alle ore 01:00 (sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 18,45 sino alle ore 01:00 nella Via Licata, tratto intersezione con la Via Molinari con incrocio Via Roma).

NELLE GIORNATE COMPRESE TRA IL GIORNO 21 UGLIO SINO AL 31 AGOSTO

La ZTL nel Corso Vittorio Emanuele e via Licata (tratto compreso tra l’intersezione con via Molinari) inizierà alle ore 19:00 per concludersi alle ore 02:00 (divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 18,45 sino alle ore 02:00 nella Via Licata, tratto intersezione con la Via Molinari con incrocio Via Roma);

NELLE GIORNATE COMPRESE TRA IL GIORNO 1 SETTEMBRE AL GIORNO 30 SETTEMBRE, SOLO NEI FINE SETTIMANA (VENERDI, SABATO E DOMENICA):

La ZTL nel Corso Vittorio Emanuele e via Licata (sempre tratto compreso tra l’intersezione con via Molinari) inizierà alle ore 19:00 per concludersi alle ore 01:00 (divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 18,45 sino alle ore 01:00 00 nella Via Licata, tratto intersezione con la Via Molinari con incrocio Via Roma).

Il divieto di transito nella Zona a Traffico Limitato è previsto per tutti i veicoli a motore con esclusione dei veicoli di soccorso e di Polizia ed i veicoli a servizio dei cittadini con impedite e/o limitate capacità motorie (diversamente abili), veicoli solo a propulsione elettrica e velocipedi, i veicoli dei residenti e/o dimoranti muniti di apposito pass (per i varchi nominati Varco “A” via Licata – Varco “B” Corso Vittorio Emanuele/Piazza Friscia- Varco “C’ via Incisa/Corso Vittorio Emanuele), solo per il raggiungimento delle proprie abitazioni, i veicoli adibiti al trasporto pubblico Autobus ditta Aeternal, Taxi, NCC e comunque solo quando la circolazione pedonale consenta il rispetto della massima sicurezza.