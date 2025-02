Associazione città dell’olio, Sciacca entra nel consiglio nazionale 

Sciacca sarà rappresentata all’interno degli organi nazionali dell’associazione Città dell’Olio. L’assemblea regionale che si è svolta ieri a Menfi ha infatti designato Francesco Dimino, assessore all’Agricoltura del Comune di Sciacca, come nuovo componente del consiglio nazionale dell’organizzazione.

L’incontro, dice l’assessore Francesco Dimino, ha rappresentato un’importante occasione per definire le prossime strategie di sviluppo, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva e alla crescita dell’oleoturismo. È emersa con forza la necessità di rafforzare la sinergia tra i comuni aderenti, ottimizzare le strategie di promozione dell’olio siciliano e garantire una costante valorizzazione dei territori.

Al termine dei lavori, Giosuè Catania e Francesco Marino sono stati riconfermati rispettivamente coordinatore e segretario regionale dell’associazione. L’assemblea ha inoltre i nuovi coordinatori provinciali: Per Agrigento: Franco Gagliano (assessore all’Agricoltura, Comune di Menfi), Per Catania: Maria Rita Vitaliti (vicesindaco, Comune di Ragalna), Per Ragusa: Francesco Scollo (referente Comune di Chiaramonte Gulfi), Per Siracusa: Tullio Urso (assessore all’Agricoltura Comune di Avola), Per Trapani: Rosalia Ventimiglia (assessore alla Cultura Comune di Castelvetrano).

L’assessore Francesco Dimino ha commentato la sua nomina nel consiglio nazionale dell’associazione, sottolineando l’importanza del paesaggio agricolo come risorsa socio-economica e ambientale per il territorio: “La Sicilia rappresenta un punto di riferimento nella produzione di oli extravergine di qualità, con un impatto significativo sull’economia dell’intera regione. Questo ruolo nel consiglio nazionale è un’opportunità per ribadire il valore del nostro patrimonio olivicolo e per promuovere iniziative strategiche che diano ulteriore slancio alla filiera. Insieme al coordinatore e al segretario regionale, nonché ai nuovi coordinatori provinciali, lavoreremo per sviluppare e potenziare l’oleoturismo, puntando su un’offerta turistica sempre più integrata e innovativa. L’obiettivo è quello di diversificare le attività di frantoi e imprese agricole, creando nuove occasioni di crescita per il nostro territorio. Affronteremo inoltre, insieme, le sfide legate al cambiamento climatico, con l’innovazione e la ricerca come strumenti fondamentali per preservare le nostre produzioni e garantire un futuro sostenibile per il settore”.

L’assemblea di ieri a Menfi, per l’assessore Dimino, ha quindi rappresentato un momento cruciale per rafforzare le sinergie tra i comuni siciliani aderenti all’Associazione Città dell’Olio, con la prospettiva di una programmazione condivisa e orientata alla promozione dell’olio extravergine di oliva come elemento identitario e trainante dell’economia locale.