Bus Palermo-Sciacca, ripristinare la fermata nel centro storico

“Ripristinare una fermata del servizio di trasporto extraurbano Palermo-Sciacca in via Agatocle, o comunque in una posizione baricentrica del centro storico della città di Sciacca, così da garantire un accesso più agevole, funzionale e attrattivo al tessuto urbano e al patrimonio culturale della città”. È l’obiettivo dell’assessore ai Trasporti Simone Di Paola che ha espresso in una lettera all’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò. L’assessore Di Paola ha chiesto un incontro per trattare, scrive nella lettera, “una questione di particolare rilevanza per la città di Sciacca e, più in generale, per il territorio servito dal collegamento extraurbano Palermo-Sciacca. In particolare, si segnala la forte e crescente esigenza – espressa con insistenza sia dai numerosi turisti presenti in città sia dalle strutture turistico-ricettive locali di ripristinare una fermata del servizio di trasporto extraurbano Palermo-Sciacca in via Agatocle” o comunque in un’area vicina al centro storico della città.

“Tale intervento – aggiunge l’assessore Simone Di Paola – riveste carattere di urgenza, considerato il significativo flusso turistico che interessa Sciacca, specie nei periodi di alta stagione, e risponderebbe a una concreta esigenza di mobilità sostenibile, integrata e accessibile per residenti e visitatori”.