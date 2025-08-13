Agrigento

Agrigento dedica un piazzale all’onorevole Vincenzo Di Caro, Miccichè: “figura di spicco nella politica locale”

La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza della famiglia Di Caro e dei sindaci Gaglio e Dalacchi

Si è svolta questa mattina presso il Lungomare Falcone e Borsellino, area antistante al porticciolo di San Leone, la cerimonia di denominazione “Piazzale Vincenzo Di Caro” alla presenza della famiglia Di Caro, del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, del sindaco di Camastra Dario Gaglio e del sindaco di Naro Milco Dalacchi.

“Questa intitolazione rappresenta un segno di gratitudine e memoria verso una figura che ha saputo mettere il bene collettivo al centro della propria azione politica”; ha dichiarato il sindaco Miccichè a margine della cerimonia.

Figura politica di spicco nell’agrigentino, Vincenzo Di Caro, è stato un deputato della IX Legislatura dell’Assemblea Regionale Siciliana, e poi sindaco di Camastra ininterrottamente per 51 anni, dal 1952 al 2003.

