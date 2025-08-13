Agrigento

Ferragosto, tutto pronto per una grande festa con Loredana Errore a San Leone 

Una festa tutta da ballare e da cantare: un mix tra musica dal vivo e dj set dalle 22 fino alle 2 di notte

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il 14 agosto in piazza Luigi Giglia, a San Leone, una festa tutta da ballare e da cantare: un mix tra musica dal vivo e dj set dalle 22 fino alle 2 di notte. Una lunga serata di intrattenimento che vedrà come guest star Loredana Errore, voce tra le più apprezzate del panorama musicale italiano e finalista, recentemente, a “Ora o mai più” su Rai Uno.

Sul palco si alterneranno artisti e musicisti tra cui Angela Barone, Patrizia Alaimo, Pietro Rizzo, Francesco e Giordana. Si ballerà con i dj Andrea Cassaro, Marco Puma e Roberto Giglio. A presentare lo spettacolo saranno Valentina Alaimo e Salvin Benenati.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Agrigento, trasformerà così il cuore della frazione balneare agrigentina in una grande arena a cielo aperto per festeggiare insieme la notte più attesa dell’estate.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Legambiente su dimissioni direttore dei lavori rete idrica Agrigento: “Fatto grave su cui urge riflettere bene”
Agrigento

Ferragosto, tutto pronto per una grande festa con Loredana Errore a San Leone 
di Giuseppe Castaldo

L’omicidio dell’imprenditore Passafiume, il caso approda in Cassazione 
Ultime Notizie

Ha allestito attività di spaccio nella mansarda di casa: arrestato 18enne
Trapani

Lei lo rimprovera perchè ubriaco e lui la minaccia di morte: arrestato 49enne
Catania

Trovati all’interno di un immobile adibito a piazza di spaccio, due arresti