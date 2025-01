Cantieri irregolari nell’agrigentino, due denunce e multe per 19 mila euro 

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento hanno effettuato dei controlli in alcuni cantieri edili tra Cianciana e Sciacca. Il bilancio, al termine dell’accertamento, è di due denunce e sanzioni per quasi 20 mila euro.

I militari dell’Arma hanno sospeso l’attività di un cantiere che si stava occupando della riqualificazione di una strada di collegamento a Cianciana. Riscontrate violazioni in tema di sicurezza e, per questo motivo, è stato denunciato l’amministratore unico. La seconda ispezione è avvenuta, invece, a Sciacca. I carabinieri hanno denunciato il titolare dell’impresa, ritenuto responsabile dell’utilizzo di macchinari non a norma.