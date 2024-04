“Carlo Alberto dalla Chiesa, il papà dei Carabinieri”, gli alunni del “Dante Alighieri” incontrano Maristella Panepinto

Nella giornata di ieri, 19 aprile, le classi quarte del plesso “Sant’Agostino” dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Sciacca hanno incontrato Maristella Panepinto, autrice del libro intitolato “Carlo Alberto dalla Chiesa: il papà dei Carabinieri”.

L’incontro, che si è tenuto presso la Sala Nicolò Lombardo, rientra nell’ambito del progetto “Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole” giunto alla decima edizione ed ha visto la presenza del procuratore della Repubblica di Marsala, Dott. Fernando Asaro, che ha curato la prefazione del libro.

Accolti dalla Dirigente Scolastica, Teresa Guazzelli, gli ospiti intervenuti nel corso della giornata hanno potuto avviare un dialogo sui temi trattati nel libro, conversando con i bambini in uno scambio di riflessioni autentico e formativo.

Dopo aver dedicato tempo alla lettura attenta del libro, gli alunni hanno espresso la propria creatività attraverso la produzione di diversi elaborati grafico pittorici. Inoltre, hanno preparato quesiti per un dibattito aperto con gli ospiti della giornata: l’autrice Maristella Panepinto, Procuratore della Repubblica di Marsala, Fernando Asaro ed il Colonnello Vergato della Compagnia Carabinieri di Sciacca che ha partecipato all’incontro. Nel corso dell’evento, gli alunni hanno anche proiettato un commovente video che raccoglie le immagini più rappresentative dei loro lavori.

Durante la mattinata, è stata dedicata una parte dell’incontro alle vittime della mafia, con gli studenti che, sulle note dell’inno nazionale, hanno ripercorso le date delle stragi che hanno segnato tristemente la nostra terra, dando voce ad insigni uomini e donne che hanno perso la vita in sanguinosi agguati di stampo mafioso. In un gesto di profonda empatia e solidarietà, gli alunni hanno scritto delle lettere indirizzate a Simona Dalla Chiesa, figlia del generale, per testimoniare il loro sostegno e la loro vicinanza alla famiglia.

L’evento si è concluso con un lungo e stimolante confronto tra i partecipanti, arricchendo ulteriormente l’esperienza di apprendimento. Come segno di gratitudine e ricordo indelebile di questa giornata speciale, ogni bambino ha ricevuto una copia del libro con la dedica dall’autrice.

L’iniziativa fa parte del cartellone degli eventi del percorso didattico “Da Libriamoci al Maggio dei libri 2023/24”, un progetto ministeriale volto a promuovere la lettura in bambini d’età scolare e avvicinare i discenti alla conoscenza di personaggi simbolo della legalità in Sicilia.